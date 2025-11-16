В Санкт-Петербурге на 28-м году жизни после тяжелой болезни скончался актер дубляжа Петр Вечерков. О смерти артиста сообщило профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».

Петр Вечерков был известен зрителям по озвучке десятков персонажей в популярных фильмах и сериалах. Его голосом говорят Галли в фильме «Бегущий в лабиринте», Бен в сериале «Наследники», Гейб в комедии «Держись, Чарли!» и Енох в фэнтези «Дом странных детей мисс Перегрин».

Актер начал карьеру в дубляже с восьми лет. Помимо работы на озвучке, он играл в театре. Как сообщили его коллеги, последние месяцы Петр тяжело болел. Подробности его смерти не уточняются.

На прошлой неделе скончался народный артист России Владимир Симонов, актер труппы Театра имени Вахтангова. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности.