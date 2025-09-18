На 68-м году жизни скончался бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, которого обвиняют в коррупции. Об этом сообщила его дочь Елена во «Вконтакте».

«Папы больше нет», — написала она.

Шулепова не стала уточнять причину и обстоятельства смерти отца.

Евгений Шулепов был мэром Вологды с 2008 по 2016 год, с 2016 по 2021 годы — депутатом Госдумы по спискам «Единой России», а после занимал другие должности. В Госдуме он выступил соавтором 163 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Шулепова задержали в мае 2024 года. С тех пор он и находился в СИЗО, где его здоровье постепенно ухудшалось. В декабре 2024 года он перенес инсульт. Его супруга говорила, что экс-мэру провели три сложнейшие операции на сердце и установили кардиостимулятор.

Шулепову были предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 11,3 млн рублей от коммерческих структур, часть из которых выражалась в передаче недвижимости и скидках на жилье. По информации прокуратуры, бывший глава Вологды оформлял бизнес-активы на доверенных лиц и продолжал вести коммерческую деятельность даже после избрания депутатом Госдумы, в том числе не задекларировал доходы от продажи активов.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск к Шулепову, членам его семьи и окружения. Сторона обвинения хотела изъять у них объекты недвижимости и доли в предприятиях. Под арест попали 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства 14 ответчиков.