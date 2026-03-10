Скончался один из основателей радиостанции «Эхо Москвы» и ее звукорежиссер Сергей Игнатов, сообщил в телеграм-канале бывший журналист радиостанции Андрей Кравченко (Антон Орехъ).

По словам Кравченко, Игнатов последние три года боролся с онкологией.

«Боролся не просто мужественно, а героически! При этом работал до последней возможности и всегда просил: ребята, присылайте тексты, записывайтесь — это отдушина для меня», — отметил он.

Бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов* также подтвердил смерть коллеги.

«Без него радио было бы немо. Вы его не знали, но вспоминая Эхо Москвы — знайте, что он был с нами всегда. И с вами», — написал он в телеграм-канале.

По словам Кравченко, у Игнатова несколько лет назад умер единственный сын.

«Но у него еще жива мама! Ей через неделю исполнится 98 лет, она живет с сиделкой, и сама нуждается в поддержке. Вся тяжесть ситуации легла на вдову Сергея Елену…», — подчеркнул он.

Журналист также призвал помочь семье Игнатова любой суммой.

Венедиктов* напомнил, что «Эхо Москвы» основало четыре Сергея: главный редактор Сергей Корзун, его заместитель Сергей Бунтман, директор службы информации Сергей Фонтон, а также звукорежиссер Сергей Игнатов.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов