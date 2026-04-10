Экс-глава Всероссийского общества глухих, шестикратный чемпион Сурдлимпийских игр по вольной и греко-римской борьбе Валерий Рухледев умер на 82 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.

Рухледев умер 9 апреля, причина смерти не уточняется.

В комитете покойного назвали «прирожденным лидером по духу», отметив его существенный вклад в развитие спорта глухих. Рухледев в частности способствовал тому, чтобы чемпионы и призеры Сурдлимпийских игр и Всемирных игр глухих могли получать премии и стипендии президента России.

В 2015 году, когда Рухледев руководил Международным комитетом спорта глухих, Россия впервые стала хозяйкой Сурдлимпийских игр.

Рухледев стал первым россиянином и единственным глухим, избранным в Комитет ООН по правам инвалидов, а также единственным россиянином, получившим от Международного олимпийского комитета (МОК) звание «Олимпиец ХХ столетия».

Пост президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Рухледев занимал с 2003 по 2020 год. Он добился законодательного признания статуса русского жестового языка, отметили в организации.

Уголовное дело и приговор

В 2018 году Рухледев стал фигурантом уголовного дела о махинациях с недвижимостью ВОГ на 320 млн рублей. В 2023 году Хамовнический суд приговорил президента организации к семи годам колонии общего режима. Рухледеву вменялось несколько эпизодов хищения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии обвинения, с 2011 по 2019 год Рухледев вместе с другими руководителями ВОГ заключил несколько сделок, направленных на отчуждение недвижимого имущества организации по заведомо заниженной цене в Новосибирской, Омской, Калининградской, Тверской и Челябинской областях, а также в Татарстане.

В июле 2024 года МВД отчиталось о завершении предварительного расследования уголовного дела о растрате средств, выделенных ВОГ из федерального бюджета на поддержку программы по содействию и трудоустройству людей с инвалидностью на рынке труда, включавшую создание рабочих мест и обеспечение их доступности.

В декабре 2025 года Пресненский суд путем сложения приговоров назначил Рухледеву 12 лет колонии. При этом судмедэкспертиза диагностировала у осужденного органическое расстройство личности и поведения, причиной которого стали множественные травмы головы, полученные во время занятий борьбой.

На первом заседании апелляционной инстанции 23 марта экс-главе ВОГ, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 «Матросская тишина», стало плохо из-за гипертонического криза и проблем с кардиостимулятором. Рухлядев был переведен из изолятора в реанимацию гражданской больницы.

26 марта апелляционная инстанция Мосгорсуда выделила дело Рухледева в отдельное производство и приостановила его по причине состояния здоровья мужчины.