На 71-м году ушел из жизни посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в МИД России. Впоследствии в дипведомстве уточнили, что Александр Иванович скоропорстижно скончался в Пхеньяне 6 декабря.

«Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Александр Мацегора родился в 1955 году в Одессе. В 1978-м он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Владел английским и корейским языками.

После окончания вуза работал сначала переводчиком, потом старшим экономистом Торгового представительства Советского союза в КНДР.

В 1994 году Александр Мацегора создал и возглавил Русско-корейский торговый дом в Москве.

За свою дипломатическую карьеру Мацегора успел побыть советником-посланником российского посольства в Северной Корее, а также замдиректора Первого департамента Азии МИД.

Стал послом России в Пхеньяне в конце декабря 2014 года, пробыв в должности главы дипмиссии почти 11 лет.

Уход дипломата, судя по всему, стал неожиданностью для коллег.

«Это огромная, невосполнимая утрата. Совсем недавно, 21 ноября, Александр Иванович принимал от нас самые теплые, сердечные поздравления по случаю своего 70-летнего юбилея. В конце ноября, находясь в непродолжительной командировке в Москве, приходил на Смоленскую площадь поприветствовать коллег», — рассказали в МИД России.