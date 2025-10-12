Разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова (ВНИИА, входит в «Росатом») Юрий Бармаков умер на 94-м году жизни. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщило руководство ВНИИА, передает РИА Новости.

«На 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков», — говорится в сообщении.

Причину смерти в пресс-службе ВНИИА не уточнили.

Юрий Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт (сейчас МИФИ) по специальности «физическое приборостроение». В 1955 году устроился на должность инженера на Опытный завод № 25 московского филиала № 1 Конструкторского бюро № 11 (в 1992 году был преобразован во ВНИИА им. Духова), где проработал до конца жизни.

Во ВНИИА Бармаков прошел многолетний путь вверх по карьерной лестнице, сменив позиции старшего инженера, старшего научного сотрудника, начальника научно-исследовательской лаборатории, заместителя главного конструктора и первого заместителя главного конструктора. В 1987 году стал директором института и занимал эту должность более 20 лет. В 2008 году оставил руководство ВНИИА, перейдя на позицию первого заместителя научного руководителя.

Одним из главных достижений Бармакова стала организация в рамках института серийного производства штатных систем электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов.

В советские годы Бармаков стал лауреатом Ленинской премии (1983) за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования, а также премии СССР (1968) за разработку и внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного деятеля науки России. Среди прочего был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета и советским орденом Трудового Красного Знамени.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин вручил Бармакову звезду Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом.

В августе в возрасте 96 лет умер академик Российской академии наук Евгений Федосов. Он был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР. В частности, Федосов отвечал за стратегические крылатые ракеты Х-55 и их носители, самолеты Ту-95МС и Ту-160.