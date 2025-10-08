Эксперт по творчеству Уильяма Шекспира, театровед, заслуженный деятель науки Российской Федерации Алексей Бартошевич скончался 8 октября в возрасте 85 лет. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский в телеграмм-канале.

«Только что позвонила Людмила Ильинична Тихвинская и сказала, что умер Алексей Вадимович», — написал он.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве в семье выдающихся театральных деятелей. Его отец, Вадим Шверубович, стоял у истоков создания постановочного факультета в школе-студии МХАТ, а дед, Василий Качалов, был знаменитым актером.

Профессиональное становление Бартошевича связано с ГИТИСом, который он окончил в 1961 году, а затем завершил аспирантуру в 1964-м. Его наставниками были крупнейшие театральные критики и шекспироведы — Григорий Бояджиев и Александр Аникст.

Основной специализацией Бартошевича стало творчество Уильяма Шекспира. Он глубоко исследовал постановки пьес британского драматурга в английском театре, выступал как автор научных работ и популяризатор — в частности, вёл программы на телеканале «Культура».

Преподавательскую деятельность в ГИТИСе Бартошевич начал в 1963 году. В 1974-м он присоединился к Государственному институту искусствознания, а в 1987-1991 годах занимал пост секретаря Союза театральных деятелей СССР.

В 1989—2020 Бартошевич был председателем Шекспировской комиссии Научного совета по истории мировой культуры РАН, а с 1996 года — членом исполкома Международной шекспировской ассоциации.

Кроме всего прочего, Бартошевич лауреат таких премий, как «Чайка» (2004), «Фиарго»(2011) и «Золотая маска» (2020).

