Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Василий Зинченко умер в Казахстане на 102-м году жизни, сообщило генконсульство России в Алма-Ате.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта с.г. на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко», — говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что особое место в биографии Василия Зинченко занимает участие в Сталинградской битве. В ходе нее он был в группе солдат-разведчиков, которые взяли в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

После начала войны Зинченко добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был направлен в школу разведчиков. Участвовал в освобождении Украины, Беларуси и Польши, брал Берлин.

Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».