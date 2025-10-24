Пожилой житель Луганска, получивший травмы после взрыва заминированной музыкальной колонки с песнями группы «Океан Эльзи», скончался в больнице после операций. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на главу регионального Минздрава Наталию Пащенко.

«К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался, не приходя в сознание», — рассказала Пащенко.

Министр здравоохранения также выразила соболезнования близким погибшего. В сообщении указано, что супруга погибшего до сих пор находится в тяжелом состоянии после трагедии.

Инцидент произошел 23 октября на улице Черноморской, посреди которой стояла аудиоколонка, игравшая песню украинской рок-группы «Океан Эльзи». Проходивший рядом пожилой мужчина с супругой заметил устройство и решил пнуть ее. Она оказалась заминированной — мужчине оторвало ногу, женщина также получила множественные повреждения.

Пострадавших доставили в больницу, где врачи начали их оперировать. В разговоре с телеканалом Луганск 24 исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации Луганской республиканской клинической больницы Алексей Сергиенко рассказал, что состояние супругов оценивают как «тяжелое и крайне тяжелое».

Сергиенко добавил, что пенсионеры получили сочетанную минно-взрывную травму. Врач отметил, что после ампутации ноги мужчину пришлось подключить к ИВЛ с поддержкой давления. Тем не менее уровень повреждений оказался слишком серьезным, и мужчина скончался, так и не придя в сознание.

В СК по Луганской народной республике сообщили, что происшествие квалифицировали как террористический акт. Пресс-служба ведомства также отчиталась о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение или перемещение взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).