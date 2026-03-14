Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале театра «Мастерская Петра Фоменко» в субботу, 14 марта.

«Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами <…> Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за эту легкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память», — говорится в сообщении.

Аринина получила известность благодаря ролям в фильмах «Белорусский вокзал» (1970), «На всю оставшуюся жизнь» (1975), «Почти смешная история» (1977), «Отцы и деды» (1982), «Гостья из будущего» (1984), «Запомните меня такой» (1987) и др. Она снялась более чем в 100 кино- и телепроектах. В 2000-е и 2010-е годы снималась в телесериалах, среди которых «Марш Турецкого», «Склифосовский», «Небесный суд. Продолжение», «Фарца» и «МУР. Третий фронт». Кроме того, снялась в нескольких выпусках «Ералаша».

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года. В 1944 году поступила в ГИТИС. В кино дебютировала в 41 год, сыграв роль паспортистки в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни» (1967). В 1976 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР.

«Ее амплуа — „одинокая женщина с трудной судьбой“, что отчасти совпадало с судьбой самой актрисы, несмотря ни на что называвшей себя счастливым человеком», — рассказали в «Мастерской Петра Фоменко».

В 1948-1955 годах Аринина работала в театрах Могилевской области и Бреста (Белорусская ССР, ныне Беларусь), а также Кемерова и Омска. С 1956 по 1963 год служила в Челябинском государственном театре драмы им. С. М. Цвиллинга (ныне Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова), с 1963 по 1969 год была актрисой Ленинградского театра им. Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург), в 1969-1980 годах — Московского областного драматического театра им. А. Н. Островского (ныне Московский губернский театр). С 1999 по 2006 год работала в «Мастерской Петра Фоменко».

Аринина была трижды замужем. О первом супруге актриса предпочитала не рассказывать, его личность неизвестна. Вторым мужем актрисы стал режиссер Николай Мокин, с которым она познакомилась в театре Челябинска. Они прожили вместе 26 лет, до смерти Мокина в 1984 году. Как признавалась сама Аринина, у режиссера была склонность к алкоголизму. Третьим мужем артистки стал полковник в отставке Николай Семенов, он умер в 2021 году.