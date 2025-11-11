Пролетевший 27 октября над Московской, Тверской и Новгородской областями метеорит изначально приняли за космический мусор из-за его низкой скорости и необычной траектории движения. Об этом «Постньюс» рассказал профессор Уральского федерального университета (УрФУ), кандидат технических наук Виктор Гроховский.

11 ноября ученые Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ РАН) сообщили, что первые обломки болида, который заметили 27 октября, найдены.

В ГЕОХИ добавили, что объект имеет естественное происхождение. Согласно предварительным исследованиям, метеорит относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты. — Прим. RTVI) группы LL6. После обнаружения образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и УрФУ.

Ученые добавили, что метеориты обычно получают название по ближайшему населенному пункту, возле которого он упал.

«Нам повезло, что образец попал в крышу дома. С нетерпением ждем, когда образец доставят для дальнейшего изучения к нам на Урал», — сообщил «Постньюс» Гороховский.

Ранее ученые назвали две основные версии происхождения болида. Согласно одной из них, 27 октября в небе заметили космический мусор, то есть созданный человеком объект, который упал на Землю с орбиты.

Однако расчеты астронома Станислава Короткого показали, что скорость объекта составила 17 км/с. Это, по его словам, указывает на то, что это «100% не космический мусор», а метеороид естественного происхождения. Ученый объяснил, что скорость спутников Земли, к которым относят и искусственные объекты, не превышает 11 км/с, скорость метеоров может достигать 72 км/с.

О том, что скорость объекта указывает на его естественное происхождение, говорили и в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Однако там уточнили, что необычно длинное время наблюдения болида больше свойственно космическому мусору.