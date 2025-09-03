Актер Евгений Герчаков рассказал в программе RTVI «Легенда», что в 1990-е годы хотел открыть свой театр, написал письмо мэру Москвы Юрию Лужкову, но не смог заручиться поддержкой тогдашнего председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина.

Герчаков сказал, что в 1990-е зарегистрировал «некоммерческую организацию культуры». «Тогда люди где-то открывали свои какие-то помещения, малые формы», — пояснил он.

Актер написал письмо Лужкову с просьбой выделить помещение. «Он всем всё подписывал, всё давал. Калягин получил свой театр [Et Cetera], который до сих пор существует, богатый такой, со зрительным залом сумасшедшим», — отметил Герчаков.

По словам артиста, он пошел к Калягину и просил поддержать его.

«Мы все-таки из одного цеха. А он мне говорит: «Женя, ну ты просишь помещение в центре Москвы — ну не даст тебе Лужков помещение!» Я говорю: «Саша, как же? Вы же получили в самом центре города, вы играете в центре города!» А он меня начал убеждать и уперся, что называется, рогами. Не поддержал меня», — утверждает Герчаков.

Он признался, что был огорчен. «Я уходил из его кабинета в неистовом состоянии. Я так хлопнул дверью — посыпалась штукатурка», — вспоминает Герчаков.

При этом артист уверяет, что ни о чем не жалеет. «Так, видимо, было надо. Бог — он все видит, он расставляет какие-то свои акценты», — добавил он.

Вместе с тем, по словам актера, друзья и поклонники до сих пор говорят ему, что у него должен быть свой театр.

«Но сейчас стало еще тяжелее. Сейчас уже это стоит гораздо дороже. Сейчас закрывают театры, нежели открывают», — заключил Герчаков.

Ранее певица Ольга Зарубина рассказала в интервью RTVI, что композитор Игорь Николаев «подставил» ее с аранжировкой песни «Айсберг» на телепроекте «Ты — суперстар» в 2007 году.