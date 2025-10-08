За год порядка 18 млн человек стали жертвами наркотической зависимости в России, пишет «Постньюс» со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

При этом, по официальным данным Минздрава и Росстата, под диспансерным наблюдением с наркологическими расстройствами находились только 295 тыс. человек. Диагноз «синдром зависимости от наркотических средств» был поставлен у 175 тыс. из них.

«Постньюс» со ссылкой на экспертов пишет, что данные могут быть занижены, так как в рехабах с группами из 20-25 человек, на официальном учете состоят только двое-четверо из них.

Заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова считает данные УНП ООН верными, так как в них учли не только зависимых, но и тех, кто не употребляет наркотики систематически или попробовал их разово.

В докладе ООН отмечается, что в 2021 году число систематически употребляющих наркотические вещества в России составляло порядка 5 млн, а периодически употребляющих — 13 млн.

Ранее «Постньюс» писали, что до 2019 года количество частных рехабов в России выросло почти в два раза. По словам Рудаковой, контроль таких учреждений отсутствует и этим порой пользуются недобросовестные люди.

В сентября Минздрав России опубликовал рейтинг регионов по впервые установленному диагнозу «наркомания», где Хабаровский край занимает первую строчку с показателем 19,6 на 100 тыс. населения. В региональном Министерстве здравоохранения позже пояснили, что число впервые поставленных в 2024 году диагнозов «наркомания» говорят не о росте заболеваемости, а об эффективности работы служб оказания наркологической помощи.

На втором месте рейтинга Минздрава России находится Новосибирская область, там уровень заболеваемости составляет 18,4, на третьем — Свердловская область с 17,7.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении диагноза «наркомания». Закон уточняет понятие «больной наркоманией» и отделяет его от «человека, употребляющего наркотики». Документ разрешает поставить диагноз «наркомания» без проведения медицинского освидетельствования. Для этого потребуется заключение психиатра или психиатра-нарколога.