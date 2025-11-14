Производитель техники из Южной Кореи LG Electronics, ушедший с российского рынка весной 2022 года, зарегистрировал в Роспатенте товарный знак LG α AI Processor. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Компания сможет применять товарный знак для производства чипов микропроцессоров, микросхем, телевизоров, модулей для цифрового видео. По информации Rusprofile, исключительные права на бренд компания закрепила за собой до 2035 года.

Согласно информации на сайте компании, серия процессоров LG α AI Processor оптимизирует изображение и устраняет шумы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

«Алгоритмы ИИ анализируют 2D-видео, обнаруживают объекты, понимают контекст сцены и применяют обработку для придания глубины, яркости и реализма на экране», — объяснили в Rusprofile.

В марте 2022 года года LG приостановила поставки своих товаров в Россию, параллельно прекратил работу и завод компании в подмосковной Рузе. Осенью того же года «Коммерсантъ» писал, что руководство компании планирует закрыть завод и перенести производство в Казахстан или Узбекистан.

В июне 2023 года источник издания на рынке электроники сообщил, что телевизоры LG, которые производят в Польше, ввозят в Россию по схеме параллельного импорта. Администратор одного из магазинов электроники в Москве в свою очередь рассказал «Коммерсанту», что все телевизоры, которые продаются в сети, поставляются из Польши с заранее установленной системой Smart TV, адаптированной под российских пользователей.

Тем не менее российское юридическое лицо компании ООО «ЛГ Электроник Рус» продолжает работать. По итогам 2024 года LG увеличила выручку в России до 41 млрд рублей, что на на 14% превышает показатели 2023 года. Чистая же прибыль компании сократилась на 22%.

Согласно отчетности компании в «СПАРК-Интерфакс», выручка выросла за счет продажи покупной электроники (с 27 млрд до 38 млрд рублей), однако продажи производственной продукции компании упали до 3,4 млрд.