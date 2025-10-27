В Ленинградской области ликвидировали нелегальную майнинг-ферму. Задержаны шесть человек, ущерб составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители нашли контейнеры, где добывали криптовалюту, около железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе.

По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании.

Те, как отмечает Волк, использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций. В результате было похищено более 80 млн кВт электроэнергии, уточняется в сообщении.

«По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей», — добавила представитель МВД.

Возбуждено дело о превышении полномочий. Всего правоохранители задержали шесть человек, у которых забрали компьютеры, телефоны, видеокамеры, кредитки, документы, более 7 млн рублей и оборудование для майнинга.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. Двое были отправлены в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавила Волк.

6 октября Волк сообщила о задержании троих подозреваемых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также закрытии нелегальных майнинговых ферм. В ходе обысков также были изъяты 2,7 тыс. устройств для майнинга криптовалют и два трансформатора.

По данным следствия, злоумышленники вступили в сговор с энергосбытовой компанией, чтобы подключиться к электросетям коммерческого объекта и установили оборудование для учета электроэнергии.

«В период с марта 2018 года по август 2025 года сообщники внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели. Затем они неоднократно предоставляли энергосбытовой компании недостоверные сведения об объемах потребления электроэнергии», — отмечает Волк.

Было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Одному из задержанных избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим — в виде обязательства о явке.