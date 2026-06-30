Выступая на годовом собрании акционеров Сбербанка, глава компании Герман Греф заявил о переохлаждении российской экономики. Он призвал к снижению ключевой ставки и назвал борьбу с инфляцией с помощью денежно-кредитной политики нерациональной. Повышение цен вызвано «разовыми факторами» вне рыночного контекста, отметил Греф, слова которого приводит «Коммерсантъ». Экономисты Андрей Бархота и Владимир Косой в разговоре с RTVI дали оценку призыву главы Сбербанка.

«Примерно год назад Герман Оскарович рассказывал о том, что монетарная политика Банка России в полной мере укладывается в концепцию перегрева экономики, и этот эвфемизм, «перегрев экономики», очень сильно и очень часто использовался. В этом отношении текущая оценка Германа Оскаровича вполне справедлива, потому что, фактически, одно заболевание лечится совершенно другими препаратами», — сказал Бархота.

Эксперт связал проинфляционный фон с ростом издержек предприятий и производителей из-за расходов на логистику и топливо. По его словам, текущее положение дел лишь усиливает финансовую нагрузку из-за увеличения операционных издержек.

«Если пойти чуть-чуть дальше, то можно сказать, что сохранение высокой ключевой ставки или медленное ее снижение является не только проинфляционным фактором, но даже усиливает действующие санкции», — пояснил он.

Косой предположил, что призыв главы Сбербанка будет услышан ввиду продолжающегося увеличения денежной массы и объема бюджетных инвестиций.

«Если мы посмотрим расходы бюджета этого года — предполагалось, что они будут существенно сокращены, но они не сократились. На этом фоне сдерживание денежной массы и таргетирование инфляции путем повышения ставки приводит к очень большим перекосам в экономике», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что в текущих условиях сама ставка перестала быть фактором, который всерьез «тормозит все процессы в стране», так как в силу вступили «другие факторы».

«Если же мы говорим о факторах работы Центрального банка, то здесь я бы все-таки смотрел скорее на подходы к инструкции по резервированию, то есть к мерам пруденциального надзора, которые применяет к банкам Центральный банк, и ограничения возможности кредитования. Это в большей степени даже сейчас влияет, чем ставка», — отметил экономист.

Бархота, в свою очередь, напомнил о нагрузке, которую испытывает бизнес из-за укрепления рубля.

«На Петербургском экономическом форуме Алексей Мордашов, глава «Северстали», сказал, что по его оценкам курс доллара сейчас должен быть в районе 85 рублей за доллар. Этот фактор тоже мог бы способствовать — более резкое снижение ключевой ставки и ослабление рубля, возможно, решило бы часть проблем», — заключил он.