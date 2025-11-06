На химическом заводе CF Industries рядом с городом Язу-Сити (штат Миссисипи в США) произошла утечка аммиака после взрыва, сообщил губернатор Миссисипи Тейт Ривз в соцсети Х.

Информации о погибших и пострадавших не поступало, на месте работают службы экстренного реагирования. Ривз призвал жителей близлежащих районов оставаться дома, а проживающих на улицах Дженеретт и Реншоу — немедленно эвакуироваться.

Издание Mississippi Free Press уточнило, что взрыв произошел около 16:26 5 ноября (1:25 мск 6 ноября). Все сотрудники CF Industries, находящиеся внутри здания в момент взрыва, были эвакуированы.

Как пишет Mississippi Free Press, точная причина взрыва на заводе неизвестна. Среди возможных версий — неисправность резервуара. Устранением утечки аммиака занимаются департаменты качества окружающей среды и общественной безопасности Миссисипи и агентство по чрезвычайным ситуациям.

Безводный аммиак — это чистое соединение атомов азота и водорода, обычно хранящееся в виде сжатой жидкости. Оно требует осторожного обращения и хранения. Веществом часто удобряют сельскохозяйственные культуры, при этом оно чрезвычайно опасно — требует осторожного обращения и хранения.

Кожа, которая получила химический ожог от аммиака, фактически погибает и не способна к самовосстановлению. Поврежденные ткани необходимо удалять хирургическим путем. Вдыхание безводного аммиака в высоких концентрациях может вызвать ожоги и необратимые повреждения легких, а прямое воздействие концентрированного вещества грозит летальным исходом, указывает Mississippi Free Press.

Красный Крест открыл приемный центр для жителей, которые не могут оставаться в свои домах, он находится в школе округа Язу. На месте работают волонтеры, группы по мониторингу качества воздуха и опасных материалов оценивают ситуацию в штате.

В Красном Кресте рекомендуют тем, кто приходит в центр, приносить с собой предметы первой необходимости, в том числе рецептурные медикаменты, средства личной гигиены, зарядные устройства, страховку и документы, удостоверяющие личность.