На территории производственного цеха завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел взрыв и начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, три человека погибли, около 20 пострадали. «Интерфакс» утверждает, что жертв пятеро. Пороховой цех, где случилось ЧП, полностью разрушен.

В Шиловском районе сформировали оперативный штаб для ликвидации последствий случившегося, в его состав вошли главы профильных ведомств и представители правоохранительных органов. На место событий выехал губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу.

Завод синтетических волокон «Эластик» был создан в 1962 году и долгие годы был монополистом в России по снаряжению и сборке авиабомб и реактивных снарядов для систем залпового огня. Для поселка Лесное, в котором проживают всего семь тысяч человек, это градообразующее предприятие, в котором было трудоустроено большое количество местных жителей.

Осенью 2021 года там уже происходило схожее ЧП: на территории одного из цехов прогремел взрыв, погибли 17 человек. Одного из работников обнаружили живым, у него было обожжено 80% поверхности тела, но он вскоре скончался в больнице. Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел в зоне ответственности ООО «Разряд», выкупило у «Эластика» участок земли и производило там взрывчатые вещества.

ООО «‎Разряд» в 1992 году учредили Наталья Лукашина и Александр Егоршин. Основная деятельность организации — производство взрывчатки для промышленных целей и утилизация боеприпасов. В 2014 году, по данным СПАРК, компания судилась с Минобороны, где посчитали, что она неосновательно обогатилась на государственных контактах, запросив сумму больше реальной стоимости услуг.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Фигуранты, включая гендиректора «Разряда» Сергея Нистраткина и учредителя компании Александра Егоршина, приговорили к лишению свободы на сроки до 6,5 года.