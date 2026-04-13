Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала RTVI, что готовит законопроект о новом способе защиты граждан от мошенничества на рынке вторичного жилья.

«Сейчас готовлю законопроект о том, что человек по желанию может выбрать либо родственника, либо друга, знакомого, который будет получать простое уведомление через “Госуслуги” о происходящем с недвижимостью. Просто чтобы он был в курсе и мог оперативно, даже если на человека плотно насели мошенники, как-то с ним связаться, вмешаться и так далее. Как такая дополнительная мера защиты. Она не будет влиять на прохождение сделки», — объяснила депутат.

Ранее Разворотнева в беседе с RTVI прокомментировала новую практику риелторов по защите сделок от «схема Долиной». Как писал телеграм-канал Baza, агентства начали связываться с родственниками продавцов, добиваясь письменного подтверждения их добровольного намерения продать жилье, — справок из психдиспансера и стандартных документов о переходе прав на квартиру им уже недостаточно.

Разворотнева назвала эту схему «абсолютно нерабочей»: она отметила, что родственники сами могут быть участниками сделки или, напротив, не поддерживать с продавцом никаких отношений и не знать о его истинных намерениях.

Парламентарий также заявила, что в случае отмены сделки деньги должны возвращаться добросовестному покупателю, а ситуация, когда человек лишается и квартиры, и средств, «не должна быть по определению». Она выразила надежду, что разъяснения пленума Верховного суда и внутренние чистки в судейском сообществе положат конец практике, когда недвижимость возвращают продавцу, не обязывая его вернуть деньги.

Термин «схема Долиной» (в ходу также варианты «бабушкина схема», «схема Долиной», «эффект Долиной», «казус Долиной» и «бабушкин вариант») появился в 2024 году и обозначает ситуации, когда продавец вторичного жилья, получив деньги, пытается через суд вернуть квартиру, заявив, что действовал под давлением мошенников.

Это выражение закрепилось в СМИ и соцсетях после громкого дела певицы Ларисы Долиной. В августе 2024 года она заявила, что продала пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках за 112 млн рублей под влиянием мошенников.

Певица подала иск о признании сделки недействительной, и три судебные инстанции встали на ее сторону. Покупательница Полина Лурье подала встречный иск с требованием выселить Долину из квартиры, но суд его отклонил. При этом суды не только лишили Лурье жилья, но и не стали взыскивать с певицы деньги, так как предполагалось, что их будут требовать с мошенников.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Лурье в попытках оспорить это решение дошла до Верховного суда, который 16 декабря 2025 года вернул ей право собственности, а певицу обязал покинуть квартиру. В январе 2026-го приставы передали ключи адвокату Лурье.