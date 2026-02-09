Выражение «бабушкина схема» было признано победителем в категории «Экономика и финансы» по итогам ежегодной акции «Слово года». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал «Грамота.ру».

Выражение, описывающее ситуацию, когда продавец квартиры, передавший выручку мошенникам, обращается в суд, чтобы оспорить сделку и вернуть имущество без возмещения убытков покупателю, получило 44,6% голосов от 1100 человек, принимавших участие в отборе победителей.

Второе место с 14,3% голосов заняло слово «утильсбор», обозначающее государственный платеж за ввоз в страну автомобилей с целью компенсации затрат на последующую утилизацию. На третьем месте с 11,4% голосов оказалось слово «самозапрет».

Победителем в категории «Информационные технологии» стало слово «вайбкодинг» (55% голосов), которым называют постановку задачи программистом на естественном языке для написания кода с помощью искусственного интеллекта.

Второе место в этой категории заняло выражение «ИИ-пузырь» (20% голосов), отражающее интенсивный рост интереса к искусственному интеллекту при отставании реальных технологических возможностей и экономической отдачи. На третьем месте оказался российский мессенджер «MAX» (9% голосов).

Первое место в категории «Психология» получила аббревиатура «СДВГ» (60% голосов), обозначающая синдром дефицита внимания и гиперактивности. Второе место специалисты профессионального сообщества отдали термину «нарциссическая травма» (44% голосов), а третье заняло выражение «когнитивная гибкость» (20% голосов).

При голосовании учитывалось то, насколько точно слова и выражения, отобранные для участия в акции, отражают ключевые процессы в своих профессиональных отраслях и помогают осознать изменения в окружающей реальности.

В декабре 2025 года ведущий сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов рассказал, что в словарь неологизмов войдут пять выражений, связанных с делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной: «Бабушкина схема», «Схема Долиной», «Эффект Долиной», «Казус Долиной» и «Бабушкин вариант».