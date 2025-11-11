В пакистанской столице Исламабад террорист-смертник подорвал автомобиль, припаркованный у здания суда. В результате 12 человек погибли, еще 21 пострадал, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на полицию.
После взрыва людей из здания суда эвакуировали, а заседания были приостановлены. В числе пострадавших оказались заявители и адвокаты, их госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские и судмедэксперты.
Источники Geo News утверждают, что взрыв в Исламабаде организовали террористы, «поддерживаемые Индией». Официально эта информация не подтверждалась.
Накануне похожий инцидент произошел в индийской столице Нью-Дели. Там взорвался автомобиль, припаркованный возле станции метро. Вследствие начался пожар, который распространился на соседние машины. Погибли девять человек, еще более 20— пострадали.
После взрыва в Нью-Дели объявили режим повышенной готовности. Очевидцы рассказывали Times of India, что никогда не слышали такого громкого взрыва.
«Я трижды падал из-за взрыва. Мне казалось, что мы все сейчас умрем», — заявил владелец местного магазина.
Другой свидетель рассказал, что увидел «разбросанные по дороги части тел», когда подъехал к месту взрыва.
«Никто не мог понять, что произошло. Несколько автомобилей были повреждены. Когда мы увидели чью-то руку на дороге, мы были абсолютно потрясены. Я не могу объяснить это словами», — сказал он.