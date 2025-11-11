В пакистанской столице Исламабад террорист-смертник подорвал автомобиль, припаркованный у здания суда. В результате 12 человек погибли, еще 21 пострадал, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

После взрыва людей из здания суда эвакуировали, а заседания были приостановлены. В числе пострадавших оказались заявители и адвокаты, их госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские и судмедэксперты.

Источники Geo News утверждают, что взрыв в Исламабаде организовали террористы, «поддерживаемые Индией». Официально эта информация не подтверждалась.

Накануне похожий инцидент произошел в индийской столице Нью-Дели. Там взорвался автомобиль, припаркованный возле станции метро. Вследствие начался пожар, который распространился на соседние машины. Погибли девять человек, еще более 20— пострадали.

После взрыва в Нью-Дели объявили режим повышенной готовности. Очевидцы рассказывали Times of India, что никогда не слышали такого громкого взрыва.

«Я трижды падал из-за взрыва. Мне казалось, что мы все сейчас умрем», — заявил владелец местного магазина.

Другой свидетель рассказал, что увидел «разбросанные по дороги части тел», когда подъехал к месту взрыва.