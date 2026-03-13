От отравления угарным газом в деревне Заречная Пензенской области погибли семь человек, сообщила региональная прокуратура. По данным Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Для координации деятельности служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Евгений Новиков», — говорится в сообщении прокуратуры.

В СК уточнили, что при осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

«По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования», — отметили в ведомстве.

Следователи и криминалисты проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования дела будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его эксплуатации и обслуживания.

Глава региона Олег Мельниченко писал в телеграм-канале, что неисправный дымоход мог стать причиной смертельного отравления угарным газом

«Ужасная трагедия произошла в Мокшанском районе. Семь жителей двухэтажного дома в деревне Заречной погибли от отравления угарным газом. В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты», — говорится в его сообщении.

Мельниченко также выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь, выделив по миллиону рублей», — добавил губернатор.

«112» писал, что угарный газ распространился на четыре квартиры восьмиквартирного дома. Детей среди погибших нет.