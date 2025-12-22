В 18 регионах России из-за пропаганды ЛГБТ* сняли с продажи книги зарубежных писателей Фредрика Бакмана, Джона Бойна и Урсулы Ле Гуин. Об этом сообщает «Постньюс».

В книге ирландского автора Джона Бойна «Незримые фурии сердца» и в произведении американской писательницы Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы» правоохранители усмотрели признаки пропаганды нетрадиционных ценностей.

В романах шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол» и «Мы против вас» помимо этого также нашли нецензурную лексику, оскорбление социальных групп и превознесения определенной идеологии, пишет издание.

По данным «Постньюс», печатную продукцию распространял книжный магазин «Читай-город». В отношении торговой сети прокуратура Забайкальского края составила протокол (по ст. 6.21 КоАП РФ). Магазину грозит отдельный штраф до 1 млн руб. за каждую книгу.

В ноябре стало известно, что на российских маркетплейсах и в книжных магазинах изымают из продажи культовый роман американского писателя Стивена Кинга «Оно». В русскоязычной версии произведение стало невозможно найти ни на Wildberries, ни на Ozon, но оригинал на английском языке по-прежнему продается.

В феврале 2024 года российские СМИ опубликовали «черный список» из 252 книг, якобы подлежащих изъятию из продажи из-за содержащейся в них пропаганды ЛГБТ*. Александр Хинтшейн, который тогда возглавлял думский комитет по информполитике, уточнял, что этот перечень изданий был составлен еще в 2022 году — до того, как ЛГБТ* в России признали экстремистским движением и запретили.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено