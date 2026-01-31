В городе Камень-на-Оби (Алтайский край) четыре человека, включая двух детей, погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает региональный СУ СК России.

Инцидент произошел в ночь на 31 января. Одному из погибших детей было пять лет, другому — восемь месяцев. В СК уточнили, что всех четверых — мужчину, женщину и двух несовершеннолетних — вытащили из дома и доставили в больницу, где они скончались «от отравления продуктами горения».

«Наиболее вероятная причина возгорания — неправильная эксплуатация печного оборудования», — добавили в ведомстве.

Как уточняет ГУ МЧС по Алтайскому краю, огонь охватил около 40 кв.м. Для ликвидации пожара задействовали 12 человек и три единицы техники.

По информации «МК на Алтае», погибшая женщина была матерью детей. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура Алтайского края взяла под контроль ход расследования.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее пять человек погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме в якутском селе Нюрбачан. По данным регионального СК, на месте ЧП были обнаружены тела трех детей, а также их матери и родственника. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ). После трагедии глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев объявил трехдневный траур.