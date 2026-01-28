Пять человек погибли при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, горел двухэтажный частный дом на улице Ломоносова. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания — 91 кв.м.

«К сожалению, на месте пожара были обнаружены 5 погибших, их личности устанавливаются», — сообщили в МЧС.

В региональном Следственном комитете уточнили, что после локализации пожара были обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения.

«В реанимационном отделении больницы в настоящее время находятся 4-летняя девочка и ее мать 1999 года рождения», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным МЧС, огонь тушили десять человек личного состава и две единицы техники республиканской пожарной охраны. Дознаватели ведомства сообщили, что, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В Нюрбинском районе Якутии объявлен трехдневный траур, сообщил глава региона Алексей Иннокентьев.

Накануне утром четыре человека погибли в результате масштабного пожара в трехэтажном частном доме в подмосковной Балашихе, который использовался как хостел. В момент ЧП в здании находились 11 человек, восемь из которых — граждане иностранного государства. Шестерым, включая двоих детей и 17-летнего подростка, удалось спастись. Подростка госпитализировали, остальным пострадавшим помощь оказали на месте.