Власти Ангарска ввели режим чрезвычайного положения на фоне аварии на ТЭЦ-9 ООО «Байкальской энергетической компании», сообщил в телеграм-канале глава города Сергей Петров. По его словам, ситуация может стабилизироваться в среду, 10 декабря.

Петров отметил, что из-за аварии подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, где проживают свыше 167 тыс. человек, и 121 социально значимом объекте. Кроме того, в шести школах детей перевели на дистанционное обучение, еще в двух удаленно учатся только младшие классы, а в шести детских садах температура упала ниже 17 градусов из-за чего детей временно распределили в другие учреждения.

Петров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили теплоэлектростанцию, чтобы оценить обстановку, а после провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 8 декабря, как сообщил глава города, энергетики растопили пятый котлоагрегат, сейчас идет набор нагрузки, в скором времени он выйдет на полную мощность. Вместе с этим подходит к концу ремонт на шестом котле. Работы ведутся круглосуточно, подчеркнул Петров.

Он привел и оценку «Байкальской энергетической компании», согласно которой ситуация в городе должна стабилизироваться уже в среду, 10 декабря.

Как отметил мэр Ангарска, власти города готовы к сложностям в социальных учреждениях и жилых домах на фоне понижения температуры. На данный момент развернуты пункты временного размещения на 6 тыс. человек

«Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Все службы работают в режиме повышенной готовности», — написал глава города в своем канале.

Глава региона Игорь Кобзев в свою очередь отметил, что это уже вторая аварийная ситуация в Ангарске, которая на этот раз повлекла серьезные последствия для города и его жителей. Власти Иркутской области готовы обратиться в Минэнерго с запросом технической инспекции, чтобы оценить возможности прохождения отопительного сезона 2025-2026

7 декабря на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла авария, которая вывела из строя один из котлов. Из-за этого 1,5 тыс. домов в городе снизили температуру в батареях, власти ввели режим повышенной готовности. Прокуратура по региону инициировала проверку по факту инцидента.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 8 декабря температура в городе опустилась до -16 градусов. В ночь на 9 декабря ожидается похолодание до -30, днем температура составит около -20 градусов.

5 декабря штормовой ветер снес опору линии электропередач в селе Ивашка Камчатского края, из-за чего около 150 человек остались без света и отопления. По состоянию на 8 декабря, 20 жильцов, среди которых пять детей, все еще остаются без отопления, электроэнергия отсутствует в четырех жилых домах на семь жильцов.

Власти проводят восстановительные работы, а прокуратура организовала обследование пострадавших зданий для оценки последствий подтопления.