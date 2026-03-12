Сейчас Аргентина не рассматривает опцию присоединения к западным санкциям против России. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол республики в Москве Энрике Феррер Виейра.

«Нет. Мы не думаем о санкциях или о присоединении к санкциям против России в настоящий момент», — сказал посол Аргентины, отвечая на вопрос RTVI, могут ли появиться обстоятельства, при которых Буэнос-Айрес введет рестрикции против Москвы.

Как отметил Энрике Феррер Виейра, именно по этой причине его правительство решило назначить в Москву посла с экспертизой в сфере торговли, а не политики. Он назвал себя «профессиональным дипломатом технического профиля».

«Я всегда занимался вопросами торговли, и моя миссия здесь — смотреть за тем, чтобы торговля развивалась, чтобы торговые потоки могли идти в обоих направлениях, минуя препятствия. Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина в итоге пришли к соглашению, и мы поддерживаем то, что делает [президент США Дональд] Трамп, усаживая обе стороны за стол переговоров. Все ждут мирного соглашения», — заключил дипломат.

Еще в 2022 году посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Аргентина не присоединится к западным санкциям, так как считает их нелегитимными.

Страны Европы, США и их партнеры ввели против России санкции после начала военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. С тех пор ЕС принял уже 19 пакетов рестрикций, а 20-й пакет планировали были принять к четырехлетней годовщине, однако не смогли его согласовать из-за разногласий в сфере энергетики.