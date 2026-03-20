Мужчину с сожительницей задержали в Астрахани по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и похищении человека. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной версии, 49-летний мужчина вместе с 42-летней сожительницей придумали способ незаконного приобретения денег, которые были предназначены для россиян, подписавших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции.

В рамках незаконного плана они нашли троих потенциальных кандидатов, которым обещали помочь добиться назначения в тыловых подразделениях с высокими выплатами. После того, как их жертвы заключили соглашение с Минобороны, подозреваемые обманом получили доступ к их банковским счетам, не выполнив собственных условий. Общая сумма ущерба в результате их действий оценивается в 6 млн рублей.

В МВД также сообщили, что удалось установить причастность пары к похищению 53-летней жительницы Астрахани, которая приходится супругой одному из обманутых военнослужащих. Отмечается, что задержанные удерживали ее против воли и пытались заполучить банковскую карту, на которую перечислялись социальные выплаты.

Подозреваемые были задержаны совместными усилиями сотрудников Управления уголовного розыска УМВД по Астраханской области при поддержке сотрудников УФСБ по региону и бойцов Росгвардии. По месту жительства пары были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

Следователи возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 126 УК России. В отношении мужчины и женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.