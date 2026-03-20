Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, который был задержан по делу о взрыве судна в Бейруте, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.

Гречушкин был владельцем судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в сентябре в аэропорту болгарской столицы Софии по ордеру Интерпола. 48-летний россиянин туда прибыл с Кипра.

AP писала, что Гречушкина арестовали почти спустя пять лет после того, как ливанский судья по линии Интерпола выдал два ордера на арест владельца Rhosus и капитана судна — россиянина Бориса Прокошева.

«Игорь был освобожден. Для выезда из страны ему необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд, что заняло еще 1-2 недели (с конца января после апелляции — ред.). Все это время он уже находился на свободе», — пояснила адвокат.

В августе 2020 гола около трех тысяч тонн селитры взорвались в порту Бейрута. В результате погибли 218 человек, более шести тысяч пострадали. Взрыв нанес ущерб на миллиарды долларов. Euronews напоминает, что с самого начала расследования этого взрыва возникало множество юридических и политических проблем.

За шесть лет до этого власти Ливана конфисковали ее с борта Rhosus. Судно направлялось в Африку, но во время плавания была обнаружена техническая неисправность. Борт зашел в порт Бейрута, а после проверки власти страны запретили ему выходить в море. Часть экипажа сошла на берег и вернулась домой, а трем морякам пришлось провести на судне еще год.

По словам моряков, Гречушкин бросил Rhosus: селитру отправили на склад, а судно и его груз ожидали продажи или утилизации. Незадолго до взрыва во время осмотра склада, на котором хранилась селитра, была обнаружена щель, через которую можно было свободно проходить. Администрация порта обратилась в полицию — для присмотра за складом был нанят охранник, а проем решили заделать.