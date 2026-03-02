В Великобритании начал работу первый украинский завод по производству ударных и разведывательных беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил посол Украины, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его данным, предприятие принадлежит компании Укрспецсистемс (Ukrspecsystems), чьи беспилотники, как он отметил, «давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны». Инженерный центр компании останется на Украине, а производственные линии перенесены в Великобританию.

Залужный подчеркнул, что запуск производства за рубежом «имеет глубокую стратегическую логику» и не означает переноса центра тяжести из Украины. По его словам, речь идет о расширении возможностей и создании «второго контура устойчивости», который обеспечит непрерывность производства на фоне ракетных ударов и угроз для инфраструктуры.

Предприятие занимает площадь в 11000 м² в Милденхолле, неподалеку от военной авиационной базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании, а испытательный полигон и учебная база расположились в Элмсетте.

Завод займется производством разведывательных беспилотников собственной разработки: PD-2, Gekata и разведывательный Shark. PD-2 активно применялся Украиной не только как разведывательный дрон, но и как дрон-камикадзе для ударов по Крыму.

Совместное производство Киева и Лондона было анонсировано летом 2025 года. О соглашении по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Кир Стармер сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявлял, что сотрудничество позволит обеспечить стабильное финансирование ключевых проектов, включая производство дронов-перехватчиков и ударных БПЛА.