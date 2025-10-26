Лондонская полиция арестовала мигранта-педофила, которого по ошибке освободили из британской тюрьмы, сообщает Bloomberg со ссылкой на пост премьер-министра страны Кира Стармера в соцсети Х. «Мы распорядились провести расследование, чтобы установить, что пошло не так, чтобы подобное не повторилось», — написал глава британского правительства.

Гражданин Эфиопии Хадуш Герберсласи Кебату прибыл в страну на небольшой лодке и подал заявку на получение статуса беженца, но в процессе ожидания совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки и был за это осужден, после чего ожидал депортации в тюрьме Челмсфорд. В пятницу, 24 октября, его по ошибке освободили оттуда.

Полиция Лондона, получив наводку от бдительных граждан, обнаружила мигранта в парке Финсбери.

«Он был задержан полицией и будет возвращён в распоряжение тюремной службы», — сообщил Стармер, отметив высокую оперативность и «усердие» правоохранительных органов.

Bloomberg отмечает, что ошибка, в результате которой Кебату оказался на свободе, нанесла репутационный ущерб Стармеру, который «стремится возродить доверие к действиям своего правительства в сфере борьбы с преступностью и нелегальной миграцией». Кабинет министров, в частности, пообещал радикально изменить систему предоставления убежища, ускорить депортацию иностранных преступников и резко сократить предоставление жилья прибывающим в страну мигрантам.

Министр юстиции Дэвид Лэмми заявил, что он «в ярости от лица общественности», и подтвердив отстранение сотрудника полиции, ответственного за ошибочное освобождение Кебату.

«Я потрясён и распорядился провести срочное расследование», — сообщал он накануне.

Депутат от либерал-демократической партии от Челмсфорда Мари Голдман назвала случайное освобождение Кебату «позорным» и призвала к публичному расследованию инцидента.

При этом телеканал Sky News утверждает, что после ошибочного освобождения мигрант несколько раз пытался вернуться в тюрьму. Водитель по имени Сим, к которому Кебату обратился за помощью, рассказал, что иностранец не знал, куда ему деваться, и около полутора часов оставался рядом с тюрьмой, причем за это время четыре или пять раз подходил на проходную с вопросами.

«У него был стресс. Я не защищаю этого парня, но, на мой взгляд, он пытался поступить правильно. Он знал, что его депортируют, но не знал, куда его отправят и как он туда доберется», — сообщил мужчина, добавив, что полицейские не проявили к Кебату никакого интереса и выпроваживали его.

Приговор Кебату был вынесен в начале сентября. Суд согласился с доводами обвинения о том, что гражданин Эфиопии, всего несколько дней назад прибыв в Британию на лодке и поселившись в статусе просителя убежища в отеле Bell в Эссексе, совершил два эпизода сексуального насилия и одно покушение на сексуальное насилие в отношении женщины и 14-летней девочки.

«Окружной судья Кристофер Уильямс также признал Кебату виновным по одному пункту обвинения в подстрекательстве девочки к участию в сексуальной активности и одному пункту обвинения в домогательствах без насилия», — писала тогда британская The Guardian.

На слушании прокурор рассказал, что 7 июля Кебату пытался поцеловать двух девушек, после того как одна из них предложила угостить его пиццей, а также приглашал обеих к себе в комнату. Несовершеннолетняя подруга потерпевших сообщила полиции, что мигрант уговаривал их «пойти в отель, чтобы зачать детей, а потом поехать в Кению вместе». По ее словам, девушки ответили отказом и назвали свой возраст.

На следующий день, как говорилось в материалах следствия, Кебату положил руку на бедро женщине, которая согласилась помочь ему с составлением резюме для поиска работы. Она участвовала в слушании по видеосвязи на условиях анонимности, заявив, что «была шокирована и чувствовала себя неловко». По словам потерпевшей, она также стала свидетельницей того, как мигрант «трогал одну из девушек».

Кебату, который до приезда в Великобританию работал учителем у себя на родине в Эфиопии, отрицал предъявленные обвинения. Его адвокат сообщила суду, что он оспаривает «большую часть предполагаемого взаимодействия с этой группой детей». Она продвигала версию о том, что по меньшей мере одна из потерпевших исказила информацию о случившемся, предположительно руководствуясь негативным отношением к мигрантам.

Летом 2025 года возле отеля Bell, куда власти бесплатно селят мигрантов, проходили массовые акции протеста, обернувшиеся беспорядками, в ходе которых за нападения на полицейских были арестованы 32 человека. После этого суд вынес временный запрет на заселение просителей убежища в гостиницу, но впоследствии он был снят. По данным местных СМИ, на тот момент в отеле проживали более 130 мигрантов.