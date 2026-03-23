В чешском городе Пардубице подожгли предприятие украинской компании Archer, специализирующейся на выпуске тепловизионного оборудования. Ответственность за поджог взяла на себя группировка, называющая себя «пропалестинскими активистами». Об этом сообщил гендиректор компании Александр Яременко на своей странице в Facebook*.

По его словам, нападение на завод Archer-LPP в Чехии было совершено целенаправленно группой людей в масках. Пожар вспыхнул на улице Делницкая, где расположена промышленная зона. В компании предположили, что за атакой может стоять «российский след», но не представили никаких доказательств в подтверждение этой версии.

Как уточняет чешское издание CT24, огонь полностью уничтожил складской ангар, а также повредил соседнее административное здание. Представительница компании Ольга Дупличук сообщила, что в результате пожара было уничтожено практически все производство, включая готовую продукцию и изделия, находившиеся на складе.

«Друзья! Сообщаю, что вчера ночью наше предприятие в Чехии “Archer-LPP” целенаправленно сожгла группа людей в масках. Уверяю партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены. Продукция будет отгружена вовремя», — заявил Александр Яременко.

При этом чешские спасатели, работавшие на месте происшествия, сообщили, что в самом ангаре не находилось производственного оборудования или готовых тепловизоров. По их словам, внутри хранились преимущественно строительные материалы, подготовленные для будущей реконструкции помещения.

Расхождение в данных между представителями компании и официальными лицами пока не получило официального объяснения.

Ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, которая называет себя «пропалестинскими активистами». В своем заявлении они указали, что целью атаки было прекращение производства оружия для Израиля.

Однако, по данным самого предприятия и чешских СМИ, завод Archer-LPP занимался выпуском тепловизионных приборов для украинских военных, а не оружия для Израиля.

Archer — украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве тепловизионных приборов, систем наблюдения и оптико-электронного оборудования для военного и гражданского назначения. После 2022 года перенесла часть мощностей в Чехию, основав дочернюю структуру Archer — LPP, которая вошла в состав холдинга LPP Holding.

Холдинг LPP объединяет технологические компании, занимающиеся разработкой и интеграцией решений в сфере беспилотных систем, оснащения для сухопутных войск, авионики, систем распознавания на основе искусственного интеллекта, а также оборудования для железнодорожного транспорта. Несколько лет назад LPP Holding анонсировал планы по совместному с израильской компанией Elbit Systems производству дронов в Пардубице, однако этот проект так и не был запущен.

Это не первый случай, когда европейские предприятия, связанные с производством оборудования для Украины, становятся объектами нападений. В июне 2025 года в бельгийском городе Турне около 150 активистов в масках ворвались на территорию частного оборонного предприятия OIP. Злоумышленники, также называвшие себя противниками поставок оружия Израилю, использовали угловые шлифовальные машины и молотки, чтобы повредить военную технику, готовившуюся к отправке на Украину. Тогдашний гендиректор компании Фредди Верслуйс оценил ущерб примерно в миллион евро, а поставки оружия были задержаны как минимум на месяц.

