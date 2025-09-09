В селе Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области неизвестные пожарили яичницу на «Вечном огне». Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление Следкома на своем официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что основанием для доследственной проверки и последующего возбуждения уголовного дела стали материалы, которые сотрудники СКР обнаружили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Они наткнулись на сообщение о том, что в Долгодеревенском кто-то осквернил «Вечный огонь» на территории мемориального комплекса «Защитникам Отечества».

Неизвестные, судя по последствиям их пребывания у памятника, пытались приготовить яичницу на имеющем вид пятиконечной звезды металлическом корпусе «Вечного огня» — использовали его в качестве поверхности для жарки. В результате на металле остались следы разбитых куриных яиц, рядом валялась скорлупа и остатки других продуктов питания.

В Следкоме расценили эти действия как публично оскверняющие символ воинской славы. После выявления и задержания подозреваемых им будет предъявлено обвинение по соответствующей статье (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). «Следственное управление призывает граждан чтить и помнить память героев Отечества и разъясняет об ответственности за осквернение символов воинской славы Российской Федерации», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, в ноябре 2024 года казанские подростки осквернили «Вечный огонь» мемориального комплекса в память о павших в борьбе с фашизмом воинах. Было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин. Было установлено, что трое молодых людей сначала шутили над памятником, махали пакетом и грели руки, а позже потушили огонь, бросив туда снег.

Подростков вскоре задержали. Они были «уверены, что ни в чем не виноваты и ничего противозаконного не делали», но буквально на следующий день возложили к памятнику гвоздики и записали несколько видеообращений с извинениями за «глупый поступок».