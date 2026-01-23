Новости
23.01.2026 / 19:04

В «Читай-городе» отреагировали на возбуждение дел о пропаганде ЛГБТ в пяти книгах

Эрик Романенко / ТАСС

В отношении сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» в нескольких регионах России возбуждены административные дела из-за продажи произведений зарубежных авторов. Как сообщил РИА Новости генеральный директор сети Александр Брычкин, речь идет о конкретных книгах, в которых, по мнению экспертов, содержится пропаганда нетрадиционных отношений.

Претензии связаны со следующими изданиями:

  • Роман «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин (издательство «Азбука-Аттикус»).

  • Трилогия Фредерика Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури» (издательство «Синдбад»).

  • Книга «Незримые фурии сердца» Джона Бойна (издательство «Фантом-пресс»).

Брычкин подчеркнул, что все издания, поступающие в продажу, предварительно проверяются компанией на предмет отсутствия в государственных реестрах экстремистских и иных запрещенных материалов. Указанные книги не являются новинками и уже несколько лет присутствуют на рынке: произведения Бакмана и Бойна были изданы в 2018-2019 годах, а последнее издание романа Ле Гуин поступило в продажу в 2021 году, добавил глава «Читай-город — Буквоед».

Он заверил, что как только 16 декабря 2025 года стало известно о проверках правоохранительных органов, продажа этих книг была немедленно прекращена по всей сети.

«Необходимо отметить, что на момент проверки никаких решений судов, официальных предписаний или предостережений, жалоб и включений в перечисленные реестры экстремистских и иных запрещенных материалов до проверок надзорными органами вышеуказанных книг в декабре 2025 года не было», — сказал Брычкин.

Поводом для административных дел стали экспертные заключения специалистов Забайкальского государственного университета, выявившие в текстах признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ответ издательства, выпустившие спорные книги, проводят собственные экспертизы и готовы предоставить контрзаключения.

Ранее Центральный районный суд Читы оштрафовал одно из юридических лиц сети («Грамота») на 800 тысяч рублей по аналогичному обвинению. Руководство компании «Читай-город» заявило о намерении обжаловать это решение. Кроме того, на 11 февраля запланировано рассмотрение аналогичного административного протокола в Йошкар-Олинском городском суде.

В ноябре в СМИ появились сообщения об изъятии из продажи на российских маркетплейсах и в книжных магазинах культового романа Стивена Кинга «Оно».

Ранее, в феврале 2024 года, ряд российских изданий опубликовал так называемый черный список из 252 книг, которые, как утверждалось, могут быть изъяты из торгового оборота из-за содержания в них материалов, трактуемых как пропаганда ЛГБТ*. Александр Хинштейн, на тот момент возглавлявший комитет Госдумы по информационной политике, пояснял, что данный перечень был сформирован еще в 2022 году — до того, как в России движение ЛГБТ* было признано экстремистским.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено

Ирина Полубояринова