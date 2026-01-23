В «Читай-городе» отреагировали на возбуждение дел о пропаганде ЛГБТ в пяти книгах

В отношении сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» в нескольких регионах России возбуждены административные дела из-за продажи произведений зарубежных авторов. Как сообщил РИА Новости генеральный директор сети Александр Брычкин, речь идет о конкретных книгах, в которых, по мнению экспертов, содержится пропаганда нетрадиционных отношений.

Претензии связаны со следующими изданиями:

Роман «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин (издательство «Азбука-Аттикус»).

Трилогия Фредерика Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури» (издательство «Синдбад»).

Книга «Незримые фурии сердца» Джона Бойна (издательство «Фантом-пресс»).

Брычкин подчеркнул, что все издания, поступающие в продажу, предварительно проверяются компанией на предмет отсутствия в государственных реестрах экстремистских и иных запрещенных материалов. Указанные книги не являются новинками и уже несколько лет присутствуют на рынке: произведения Бакмана и Бойна были изданы в 2018-2019 годах, а последнее издание романа Ле Гуин поступило в продажу в 2021 году, добавил глава «Читай-город — Буквоед».

Он заверил, что как только 16 декабря 2025 года стало известно о проверках правоохранительных органов, продажа этих книг была немедленно прекращена по всей сети.

«Необходимо отметить, что на момент проверки никаких решений судов, официальных предписаний или предостережений, жалоб и включений в перечисленные реестры экстремистских и иных запрещенных материалов до проверок надзорными органами вышеуказанных книг в декабре 2025 года не было», — сказал Брычкин.

Поводом для административных дел стали экспертные заключения специалистов Забайкальского государственного университета, выявившие в текстах признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ответ издательства, выпустившие спорные книги, проводят собственные экспертизы и готовы предоставить контрзаключения.