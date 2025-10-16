В Дагестане две семьи госпитализировали с тяжелыми формами ботулизма после употребления домашних закруток. Об этом сообщает Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С. М. Магомедова (РЦИБ).

«Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей», — говорится в заявлении медучреждения.

В больницу поступили пять человек, которые ели консервированные помидоры и баклажаны уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Shot и Baza в свою очередь пишут о шести пострадавших. По данным Shot, они почувствовали себя плохо спустя несколько часов после ужина, во время которого ели соленые огурцы и помидоры. Cостояние пяти человек стабилизировано, одна женщина пока остается в реанимации, утверждает канал. РБК в Минздраве Дагестана сообщили, что пострадавшие чувствуют себя уже лучше.

Заведующая взрослым кишечным отделением РЦИБ Джамиля Амирова напомнила о необходимости тщательно мыть овощи, используемые в домашних заготовках. Иногда даже «мельчайшей частицы почвы» на овощах достаточно, чтобы в банку попали клостридии ботулизма, производящие ботулотоксин в безвоздушной среде.

При этом внешний вид и вкус солений не меняется, крышка банки не вздувается. Однако даже небольшое количество ботулотоксина может привести к параличу жизненно важных мышц. Без необходимого лечения очень высок риск смерти, отметили специалисты РЦИБ.

Ботулизм — инфекционное заболевание, не передающееся от человека к человеку. Возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы. Среди ранних симптомов этого заболевания отмечают сильную утомляемость, слабость, головокружение, затуманенное зрение, сухость во рту, затрудненные глотание и речь. При этом температура тела не повышается, потери сознания не происходит. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для ботулизма характерен вялый паралич, способный привести к дыхательной недостаточности.

В июле в Магарамкентском районе Дагестана более 300 человек отравились водопроводной водой. Причиной случившегося стало попадание возбудителя кишечной инфекции в воду, которая подавалась без очистки и хлорирования. По факту отравления было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).