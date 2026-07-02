В Дагестане возбудили уголовное дело о хищении не менее 110 т нефтепродуктов из скважин Ногайского района и их дальнейшей продаже нефтеперерабатывающим предприятиям. Четверо участников преступной группы задержаны, сообщил СУ СКР по региону. В ведомстве уточнили, что хищения совершались с сентября 2025 по март 2026 года.

По версии следствия, в 2025 году группу создал один из жителей региона. Когда схема хищений была организована, он предложил сотруднику местной полиции деньги, чтобы тот обеспечил беспрепятственный проезд грузовиков с украденной нефтью к местам ее продажи.

Сотрудник органов сообщил об этом руководству, после чего к операции по поимке преступников подключились оперативники МВД и ФСБ по республике. В ходе этих мероприятий был задокументирован факт передачи полицейскому взятки в размере 200 тыс. рублей.

Поимка с поличным позволила задержать четверых участников группы. Следствие намерено просить суд заключить задержанных под стражу. Дело возбуждено по двум статьям: о краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой (до 10 лет лишения свободы), и даче взятки должностному лицу в крупном размере (до 12 лет лишения свободы).

Дагестан стал одним из десятков регионов России, где власти ввели ограничения на продажу топлива. По решению Минэнерго республики, с 25 июня в одни руки отпускают не более 20 л бензина и не более 50 л дизеля.

До этого распоряжения АЗС в Дагестане самостоятельно установили лимит в 20 л. Минэнерго тогда объяснило, что в республике нет собственного производства бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также сжиженного углеводородного газа. Все топливо закупается за пределами региона на бирже и доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщало «РИА Дагестан».

Единственный в регионе нефтеперерабатывающий завод — ООО «Дагестанские новые технологии» — занимается только первичной переработкой нефти и не выпускает автомобильное топливо. Сейчас предприятие находится на консервации и временно не работает.