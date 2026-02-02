Десять детей отравились угарным газом в частном детском саду в селе Параул, расположенном в Карабудахкентском районе Дагестана. Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле региональной прокуратуры.

Об отравлении детей стало известно вечером 2 февраля. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, позже их число увеличилось до десяти. Несовершеннолетних госпитализировали в Карабудахкентскую центральную районную больницу с жалобами на слабость и тошноту. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Собеседник ТАСС в министерстве здравоохранения Дагестана рассказывал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позднее в пресс-службе Минздрава региона уточнили, что состояние пострадавших «не вызывает опасений» — все они находятся под наблюдением специалистов.

Прокуратура Дагестана организовала проверку, в ходе которой будут установлены все детали произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. Телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» пишет, что причиной ЧП в детском саду могла стать неисправность оборудования. Официально эта информация пока не подтверждалась.

В конце декабря в подмосковном Видном отравились 54 постояльца пансионата «Долгожитель». Из них госпитализировали 45 человек, шесть умерли в течение нескольких суток. По данным исследования, у заболевших выявили признаки шигеллеза — острая кишечная инфекция, передающаяся фекально-оральным путем.

В ходе проверки в пансионате выявили около десяти нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в учреждении не было централизованной подачи горячей воды для мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены. Кухня не была оснащена технологическим оборудованием, включая холодильники для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

В двух бытовых холодильниках был нарушен температурный режим, также там хранилась готовая продукция с истекшим сроком годности.

20 декабря суд приостановил работу пансионата на 20 суток. Через несколько дней гендиректора учреждения отправили в СИЗО по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.