19 декабря внебиржевой курс доллара к рублю вырос на 1,8%, превысив отметку в 81 руб., следует из данных Investing.com. Это произошло впервые за месяц, с 19 ноября.

Так, по состоянию на 10:45 мск курс доллара составил 81,24 руб., при этом к 11:00 рост замедлился и доллар стал торговаться на уровне 80,9 руб. По состоянию на 12:00 курс американской валюты — 80,7 руб.

Официальный курс, установленный 18 декабря Центробанком России, составляет 80 руб. за доллар. Курс евро вырос до 94,15 рубля, а китайского юаня — до 1,37 рубля. Регулятор уточнил, что 30 декабря будут установлены значения валют, которые сохранятся на протяжении всех новогодних праздников.

Начиная с 27 декабря 2024 года Банк России применяет обновленную методику расчета официальных курсов иностранных валют к рублю. В ее основе лежат агрегированные данные, включающие сделки как на биржевом, так и на внебиржевом сегментах валютного рынка.

Как подчеркнули в ЦБ, такой подход позволяет более точно отражать реальное состояние рынка. В случаях, когда информация по отдельной валютной паре отсутствует, курс определяется через кросс-расчеты с использованием других доступных рыночных показателей.

Ранее доктор экономических наук, руководитель кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Юрий Мосейкин высказал мнение, что к концу 2025 года доллар может торговаться в диапазоне 80—82 рубля. По его оценке, при формировании государственного бюджета требуется более высокий курс американской валюты, чтобы обеспечить его наполнение. В числе дополнительных факторов роста доллара эксперт также назвал ожидания увеличения импорта на фоне возможных изменений геополитической обстановки.