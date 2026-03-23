Сочи снижает цены на фоне оттока арабских туристов, заявил вице-президент Альянса туристических агентств (АТР) Алексан Мкртчян КП-Кубань. По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке практически исчез поток состоятельных гостей из стран Персидского залива, которые традиционно заселялись в дорогие отели горнолыжных кластеров.

Доля арабских туристов на главном черноморском курорте иногда достигала 15%, и их отсутствие уже привело к коррекции цен: отельеры вынуждены снижать стоимость размещения, чтобы привлечь российских путешественников, констатировал Мкртчян.

Бронирования в Сочи упали на 10% по сравнению с прошлым годом, тогда как Анапа, чьи пляжи были закрыты в прошлом сезоне из-за разлива мазута, демонстрирует впечатляющий рост — уже на 40%, причем курорт успел перетянуть на себя около 1 млн туристов.

Геленджик поднялся на 10%, Азовское побережье — на 6-7%, а Краснодар после открытия аэропорта принимает на 20% больше гостей, уточнил эксперт.

«Мы видим, что минимум миллион туристов Анапа уже забрала у Сочи. И я думаю, еще полмиллиона заберет в течение года», — отметил эксперт.

Власти Сочи рассчитывают выровнять ситуацию с помощью новой программы лояльности. Вице-мэр Сергей Сомко сообщил КП-Кубань, что отели готовят скидки при раннем бронировании, льготы для семейного отдыха и комплиментарные услуги.

«Сейчас крупные туркомплексы и отели готовят для гостей различные преференции. Новая программа лояльности “Выбирай Сочи” предусматривает скидки при раннем бронировании, льготы для семейного отдыха, а также комплиментарные программы», — пояснил чиновник.

Председатель правления ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов отметил, что, несмотря на перераспределение потока, Сочи, Сириус и Красная Поляна по-прежнему привлекают наибольшее число туристов. Однако отельеры обратились к главе города с просьбой поднять на государственном уровне вопрос о стоимости авиабилетов, которые перевозчики традиционно повышают в высокий сезон.

При этом на фоне снижения цен в Сочи туристы все чаще обращают внимание на Крым: там цены на 20% ниже, а купаться в море в мае можно без ограничений. Ожидается, что полуостров покажет прирост турпотока на 15% в предстоящем высоком сезоне.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев заявил о выводе из опасной экологической зоны восьми анапских пляжей, на которых в течение последних полугода не было новых выбросов мазута. Местный эколог Евгений Витишко раскритиковал это решение, утверждая, что данная властями оценка ситуации на побережье не соответствует действительности, и купаться в Анапе по-прежнему нельзя.