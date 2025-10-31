Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в убийстве женщины, чье голое обезглавленное тело накануне обнаружили в одном из парков города. По информации Инфо24, им оказался сын погибшей.

Издание уточняет, что погибшая — 41-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии, приехавшая в Россию в 2023 году на заработки. Сын последовал за ней, в Екатеринбурге они снимали жилье.

Следствие считает, что в ночь на 20 октября 21-летний мужчина выманил мать на прогулку под предлогом показа новой квартиры для аренды и повел через парк, где они начали ссориться. В ходе конфликта сын напал на женщину и убил ее, а потом раздел и отрезал голову, чтобы замести следы и затруднить опознание.

Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что подозреваемого задержали на съемной квартире, откуда он надеялся скрыться. На допросе молодой человек признался в убийстве и сообщил, что рассказал о содеянном двум своим родственникам, которые, однако, побоялись донести на него в полицию.

Задержанный объяснил, что часто ссорился с матерью на бытовой почве, и показал следователям место в парке, где спрятал голову и одежду матери в полиэтиленовом пакете. Он лежал всего в 200 метрах от трупа, но накануне при прочесывании местности найден не был.

«Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», — рассказал Горелых по итогам допроса.

30 октября житель Екатеринбурга сообщил полиции, что во время пробежки в Юго-Западном парке города неподалеку от АЗС наткнулся на обезглавленный обнаженный труп женщины. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, определили, что смерть была насильственной, а голова отрезана ножом или топором. Кроме того, они обнаружили у убитой на пальце кольцо.

В октябре 2025 года в Свердловской области нашли еще один обезглавленный труп. Изначально предполагали, что тело принадлежит женщине, однако спустя несколько дней представитель МВД Горелых сообщил, что в лесу «обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины», чья смерть не носит криминального характера.

В апреле текущего года жители СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области обнаружили в лесу женскую голову со следами от укусов животного под грудой стройматериалов. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве задержали местного жителя, который, по данным следствия, расправился с женщиной и ее сыном, которые приехали к нему в гости. Ему удалось избежать суда, отправившись на СВО. По данным SHOT, он подписал контракт до сентября 2026 года.