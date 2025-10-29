Шестеро подростков в Енисейске угнали автомобиль и попали в ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. За рулем был 14-летний школьник, а в салоне пять его несовершеннолетних друзей.

Машину с подростками заметили сотрудники ППС и дали ей сигнал остановиться, но автомобиль попытался скрыться. В результате преследования угнанная машина въехала в забор. После аварии школьники бросили ее и попытались убежать, но их поймали.

В результате ДТП никто не пострадал. В МВД уточнили, что машина принадлежит отцу одной из участниц аварии, подростки взяли ее в гараже без разрешения.

На место ДТП вызвали законных представителей задержанных и владелец машины. Также сотрудники полиции выяснили, что водитель уже совершал аналогичные правонарушения. В отношении него составили несколько административных материалов, информация о случившемся будет направлена на комиссию по делам несовершеннолетних.

Похожий инцидент произошел 20 октября в Ленинградской области. Сотрудники полиции применили оружие, чтобы остановить автомобиль, который угнал 14-летний школьник вместе с друзьями. Машину остановили, прострелив колеса. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне.