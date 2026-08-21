Руководство Евросоюза заявило о поддержке Международного уголовного суда (МУС) на фоне новых санкций США, введенных против его председателя Томоко Аканэ и старшего юриста обвинения Абдулая Сейе. Об этом пишет RTVI.eu со ссылкой на Politico.

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта опубликовали совместное заявление, в котором выразили «твердую поддержку» Аканэ и другим должностным лицам.

Они подчеркнули, что МУС среди прочего помогает добиваться правосудия в отношении жертв самых тяжких преступлений в мире. Для выполнения этой работы судьи и другие сотрудники суда должны иметь возможность действовать «независимо и без внешнего давления».

Замглавы Еврокомиссии Тереса Рибера также поддержала МУС, назвав санкции США «глубоко печальными и несправедливыми». Солидарность с судом выразили Германия и Нидерланды. Последняя является страной пребывания МУС — его штаб-квартира находится в Гааге.

США объявили о новых санкциях 18 августа. Они предусматривают блокировку активов и ограничение доступа к финансовой системе США.

Объясняя эти меры, госсекретарь Марко Рубио обвинил суд в превышении полномочий и преследовании представителей государств, которые не соглашались на его юрисдикцию. Речь идет в том числе о делах против израильских должностных лиц, указал он.

Санкции приветствовал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест по обвинению в военных преступлениях. Он назвал МУС «судилищем, которое прикрывает злоупотребление полномочиями языком международного права».

США и Израиль не являются участниками Римского статута, на основе которого работает МУС.

Бывший министр юстиции Словакии Штефан Харабин пояснил в комментарии RTVI, что МУС может действовать в отношении стран, которые ратифицировали Римский статут. В ином случае МУС имеет право действовать, если расследование в отношении страны, не являющейся участницей Римского статута, сочтет нужным Совбез ООН.

Он напомнил, что Россия также не является стороной Римского статута (она подписала документ, но не ратифицировала его). Также Харабин отметил, что США, как и другие постоянные члены СБ ООН, включая Россию, обладают в этом органе правом вето.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле решение назвали «ничтожным», а саму постановку вопроса «возмутительной и неприемлемой».