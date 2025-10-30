В Эстонии могут частично запретить использование украинского флага. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном на рассмотрение парламента страны (Рийгикогу) и опубликованном на его сайте.

Речь идет о внесении поправок в Закон о государственном флаге Эстонии. Авторы инициативы пояснили, что она нацелена на ограничение использование иных флагов, кроме эстонского, на зданиях госучреждений и органов местного самоуправления, общественных организаций и «публично-правовых» компаний — таких как Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация, Банк Эстонии, Национальная опера «Эстония», Тартуский университет и другие.

Кроме того, они предлагают запретить «вывешивание флагов, несущих идеологические сообщения, на зданиях дипломатических представительств Эстонской Республики за рубежом». В обоих случаях предусмотрены исключения в «протокольных целях» — на случай визитов официальных представителей иностранных государств или представителей международных организаций (например, ЕС и НАТО).

«Законопроект исходит из цели подчеркнуть особый статус и особое достоинство государственного флага Эстонии как символа независимости, суверенитета и единства Эстонской Республики на зданиях государственного и остального публичного сектора, а также избежать превращения этих зданий в инструмент усиления актуальных политических и идеологических посланий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Соавтор законопроекта — депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии Варро Воглайд — пояснил, что «существует множество способов выразить солидарность», не задевающих «государственное и национальное достоинство».

«Не обязательно, чтобы на зданиях государственных учреждений многие годы постоянно развевались флаги Украины. При этом вопрос не в украинских флагах как таковых, а в принципе», — добавил парламентарий.

В тексте законопроекта отдельно упоминается радужный флаг ЛГТБ* — как пример «символов, которые выражают сообщения определенных идеологических или политических движений» и не должны, по замыслу авторов, вывешиваться на перечисленных выше зданиях.

«Запрет необходим для того, чтобы избежать впечатления, будто государство или его институты поддерживают определенные идеологические и политические движения, хотя у многих граждан может быть совершенно иная точка зрения по этим вопросам. Такое регулирование предотвращает практику, при которой публичные здания или дипломатические представительства за рубежом превращаются в платформу для продвижения идеологических посланий», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы убеждены, что их предложение позволит «укрепить образ Эстонской Республики как независимого и суверенного государства, которое уважает различные идеологические взгляды своих граждан и не занимает в этих вопросах чью-либо сторону». Они сослались на параграфы конституции о «независимой и суверенной демократической республике», где всем гарантируется «равное обращение».

Запрет на вывешивание ЛГБТ*-флагов на зданиях посольств США за рубежом Белый дом анонсировал еще в 2024 году. В его заявлении подчеркивалось, что ограничения не распространяются на сотрудников диппредставительств, которым по-прежнему будет разрешено «использовать символику в личных целях».

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено