Выплаты жертвам блокады Ленинграда еврейской национальности вытекают из соглашения, которое Германия заключила в том числе с Россией и с организацией Jewish Claims Conference. Однако «это не означает дискриминации других ветеранов». Об этом в интервью RTVI заявил глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

«Выплаты еврейским жертвам блокады вытекают из соглашения, заключенного Германией с 12 европейскими государствами и с Jewish Claims Conference — Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии. И действительно, была достигнута договоренность о выплате компенсации всем евреям, пострадавшим от правления национал-социалистов. И первыми, кто подал заявки, были евреи — жители Петербурга», — пояснил Герман Краузе RTVI.

По словам Краузе, «другие их сограждане-евреи в Курске или в каких-то других регионах также имели бы право на этот единовременный платеж, который составляет примерно 2000 евро».

«Это следует из соглашения с Еврейской конференцией по претензиям, которое было заключено именно в отношении граждан-евреев. Поэтому нет каких-то выборочных выплат», — подчеркнул собеседник RTVI.

В МИД России не раз обвиняли Германию, что она выплачивает компенсации избирательно, «игнорируя страдания остальных жителей Ленинграда».

Как отметил Герман Краузе, «это огромное недопонимание».

«Я слышал об этих претензиях, но никакой сознательной дискриминации в отношении других ветеранов нет. В отношении них не было соглашения. Россия отказалась от компенсационных выплат в 1946 году. То есть Советский Союз уже тогда заявил: мы не хотим никаких судов, не будет никаких требований о компенсации к Федеративной Республике Германия. Так что тот факт, что мы платим только евреям, вытекает из этих договоров, но не означает дискриминации», — сказал Краузе.

Также он напомнил, что Германия в лице министра иностранных дел, которым тогда был Хайко Маас, объявила о гуманитарном жесте.

«Это было согласовано с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — осуществить гуманитарный жест в Петербурге и модернизировать госпиталь для ветеранов. На это было выделено 15 миллионов евро, многое было сделано и продолжает делаться», — заключил Герман Краузе.