Через 5-10 лет в мире может появиться «искусственный общий интеллект» (AGI, artificial general intelligence), который способен сравниться по своему уровню с человеком или даже превзойти его. Об этом заявил сооснователь и CEO Google DeepMind, нобелевский лауреат по химии 2024 года Демис Хассабис, передает Axios.

Он отметил, что хотя его команда еще в процессе работы над этим, момент прорыва уже близок.

Axios пишет, что последние достижения нейросети Gemini от Google сильно встревожили конкурентов, в том числе OpenAI (создатель ChatGPT) и заставили их пересмотреть свои стратегии развития продукта.

Хассабис пояснил, что современные большие языковые модели вроде Gemini должны стать еще более масштабными по своим возможностям, но даже этого может быть недостаточно, чтобы в будущем получить AGI.

«Я бы предположил, что нас ждет еще один или два крупных прорыва [в сфере ИИ]. К слову, инновации появляются постоянно, в том числе при масштабировании наших существующих технологий. Но я говорю о прорывах уровня Transformer или AlphaGo», — сказал Хассабис, имея в виду два ключевых проекта Google.

Кроме того, отдалить появление AGI могут и другие факторы, в том числе «катастрофические» — а именно кибератаки на энергетическую и водную инфраструктуру, сказал глава Google DeepMind. По словам Хассабиса, хотя эта проблема затрагивает в основном не самые продвинутые модели нейросети, но все же это направление сейчас «самое уязвимое».

Это одна из причин, добавил он, почему Google так сильно фокусируется на кибербезопасности — для защиты от таких угроз.

В итоге Хассабис так описал идеальный сценарий будущего с AGI.