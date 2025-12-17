Депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой по установлению единых минимальных габаритов для ручной клади в авиаперевозках. Как сообщает ТАСС, письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина подписали Владислав Даванков, Анна Скрозникова, Олег Леонов и Сангаджи Тарбаев.

В обращении они указывают, что действующие федеральные авиационные правила регламентируют лишь максимальный вес ручной клади, но не её минимальные размеры. Этим, по их мнению, пользуются авиакомпании, устанавливая собственные — зачастую не в пользу своих клиентов — требования к габаритам.

В результате пассажиры сталкиваются с ситуациями, когда вещи, физически помещающиеся в салон воздушного судна, не помещаются в калибратор конкретного перевозчика, и их провоз приходится оплачивать как дополнительный багаж.

Как отмечают авторы письма, отсутствие общего стандарта создаёт условия для скрытого роста стоимости перелёта, превращая базовую потребность в провозе личных вещей в статью значительных дополнительных расходов граждан.

По словам депутатов, необходимо установить единый минимальный стандарт габаритов ручной клади, который будет применяться всеми российскими авиакомпаниями. Он должен быть разработан с учетом реальных размеров распространённых сумок для ручной клади — например, стандартного городского рюкзака или портфеля. Таким образом, по их замыслу, удастся установить разумный баланс между безопасностью полётов и комфортом пассажиров с учётом особенностей разных типов воздушных судов.

Парламентарии уверены, что введение единой нормы сделает условия авиаперевозок более предсказуемыми и прозрачными, а также исключит практику искусственного занижения допустимых габаритов, которое, как они считают, часто используется авиакомпаниями для взимания дополнительной платы с пассажиров.

Напомним, в сентябре 2025 года российский лоукостер «Победа», являющийся дочерней компанией «Аэрофлота», наконец-то изменил свои нормы провоза ручной клади в соответствии с правилами пассажирских авиаперевозок Минтранса. Фактически перевозчик вывел дополнительные предметы (например, ноутбуки и купленные в дьютиз-фри товары) за пределы лимита, который должен помещаться в его калибратор.