Причиной многих конфликтов в мире является политика США, направленная на сохранение доллара в качестве единой мировой валюты. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. По его словам, Вашингтон не готов допустить использование национальных валют в международных расчетах и в связи с этим наносит последовательные удары по финансовым центрам других стран.

«И здесь Штаты пытаются бить поодиночке, удар за ударом. Вот на сегодня Дубай перестал быть финансовым центром. Это сделано одним вот этим ударом не только по Ирану, но и по целому Ближнему Востоку», — сказал он.

Парламентарий отметил, что, помимо всего прочего, Соединенные Штаты не принимают идею создания валюты БРИКС и пытаются оказать давление на ЮАР в связи с этим.

TimesLive 11 марта писала, что администрация США потребовала от ЮАР выхода из БРИКС.

По данным газеты, посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл III на конференции BizNews в Херманусе заявил, что правительство Южной Африки не выполнило пять требований Вашингтона, выдвинутых год назад для улучшения отношений между странами.

Среди прочего речь шла о выходе из БРИКС. По словам Бозелла, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Южная Африка «снова стала неприсоединенной».

«Как я дал понять на встречах, которые у меня были, у США заканчивается терпение. Мы все больше и больше считаем, что это становится заявлением правительства Южной Африки, когда оно не хочет отвечать на простые вопросы, которые у нас есть», — сказал он.

В феврале президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Во время беседы они подчеркнули важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках G20 и БРИКС.

Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал RTVI, что «дедолларизация» мировой экономики уже стала реальностью, и «БРИКС не виноват» в этом.

По его словам, США возвели «дамбу», чтобы ограничить использование доллара, однако «вода» все равно находит другие пути. В частности, речь идет о Турции, Индии и Китае.

По его мнению, попытки отказаться от доллара в рамках БРИКС стали следствием действий американской администрации, а не их причиной. Еще в октябре Трамп заявил, что БРИКС пытался «атаковать доллар».