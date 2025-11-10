Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что всего в России 43 млн пенсионеров, и всем им в обязательном проиндексируют выплаты в 2026 году.

По ее словам, в первом чтении бюджета заложены средства на индексацию страховых пенсий, которые положены более чем 38 млн россиянам. Такие выплаты с 1 января 2026 года вырастут на 7,6%.

Страховая пенсия — выплата, которая положена человеку, достигшему пенсионного возраста, получившему инвалидность или потерявшему кормильца. Ее размер формируется с учетом суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. C 2025 года для оформления страховой пенсии необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Каждый такой балл увеличивает размер выплаты на 145,69 рублей.

Парламентарий отметила, что с 1 апреля повысится и выплата для тех, кому положена социальная пенсия, — на 6,8%. А уже с 1 октября правительство проиндексирует пенсии военным и бывшим работникам силовых структур.

«Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4 процента, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию», — отметила Бессараб.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов уточнил, что средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей.

22 октября Госдума в первом чтении приняла проект дефицитного бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028, который предусматривает рост пенсионных выплат.

Как рассказал глава Минфина, повышение страховых пенсий на 7,6% объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемых зарплат. В последующие 2027 и 2028 годы выплаты будут индексироваться в плановом порядке — с февраля и 1 апреля.

Вместе с этим в 2026 году вырастет и прожиточный минимум. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, он увеличится на 1,2 тыс. рублей и составит 18 939 рублей. Он добавил, что с 1 января увеличится и минимальный размер оплаты труда до 27 093 рублей.