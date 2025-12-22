Популярная среди детей и подростков онлайн-игра Roblox может снова заработать в России уже через несколько месяцев, если разработчики согласятся выполнять требования российского законодательства. Об этом «Абзацу» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, отметив, что игра будет доступна с некоторыми ограничениями.

По его словам, диалог российских властей и разработчиков платформы уже идет. Он подчеркнул, что законодательство страны «абсолютно понятное и выполнимое».

«Доработка больших IT-решений требует времени и средств. Само по себе оно вряд ли произойдет. Это можно за два-три месяца исполнить, за исключением, возможно, каких-то доработок самого IT-решения», — отметил Свинцов.

Депутат пояснил, что технически какие-то возможности игры разработчики могут «подблокировать» до момента, пока приложение не адаптируется под требования российских законов.

Свинцов уточнил, что отдельный функционал Roblox будет работать с ограничениями на территории России. Подписать договоры с провайдерами и дата-центрами, касающимися модерации игры и обработки данных, по его словам, можно в течение месяца.

18 декабря 2025 года компания-разработчик игры «Роблокс корпорейшн» подала заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux. Товарный знак классифицируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, онлайн-торговля, услуги развлечений и разработка видеоигр

Днем ранее Роскомнадзор сообщил, что получил уведомление от разработчиков Roblox о готовности взаимодействовать при пресечении преступных действий на платформе и удалении деструктивной и опасной информации на ней. Разработчики также признали недостаточную степень модерации контента и общения между пользователями.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети «Интернет», то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — указано в публикации РКН.

Игру заблокировали на территории России 3 декабря. В РКН тогда пояснили, что на платформе выявили материалы, содержащие пропаганду и оправдание террористической и экстремистской деятельности, призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганду ЛГБТ*.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против решения ведомства, заявив, что «каждый второй ребенок хочет уехать из России», не имея доступа к игре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее также заявил, что Кремль получал жалобы от несовершеннолетних по поводу блокировки Roblox.

* — «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено