Москва открыта для сотрудничества с любыми политическими силами Молдовы, если это соответствует интересам России и международной стабильности. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

При этом он отметил, что для диалога с действующим молдавским президентом Майей Санду необходимо проявление готовности к сотрудничеству с её стороны.

Депутат высказал мнение, что прозападная ориентация Санду и её партии «Действие и солидарность» (PAS, ПДС) сохранится в ближайшей перспективе. В этой связи Чепа предложил сосредоточить усилия на работе с населением.

«Надо работать с массами снизу. <…> Работать надо с молдаванами. Молдова — братская страна, мы понимаем, и люди понимают, что без нашего сотрудничества очень трудно будет экономически выживать», — сказал он.

Говоря о результатах парламентских выборов в Молдове, политик указал, что победа PAS с 50,15% голосов была достигнута с минимальным перевесом. По его убеждению, для этого потребовалось применение манипулятивных технологий.

«Это вообще нонсенс, когда человек, идущий на выборы, говорит, что если я выиграю, то хорошо, а если я проиграю, то выборы будут аннулированы, как недавно в Румынии», — заключил Чепа.

Ранее Санду высказалась о возможной отмене итогов парламентских выборов. Такую позицию она объяснила многочисленными фактами внешнего вмешательства в избирательный процесс. При этом президент уточнила, что, несмотря на значительное количество зафиксированных нарушений, применение санкционных мер относится к компетенции специализированных государственных органов.

Согласно официальным данным, после обработки 99,87% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) сохранила парламентское большинство.